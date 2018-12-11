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Юридическая консультация Москва

Команда профессиональных юристов предлагает компетентную помощь в решении любых правовых вопросов. Мы можем утверждать то, что ни одна солидная юридическая компания не может гарантировать стопроцентного успеха в том или ином деле, ведь каждый клиентский случай имеет множество своих индивидуальных нюансов, включая особенности судебной практики.

Сплоченная команда компании «Правовед Плюс» сделает все возможное в рамках законодательства для того, чтобы максимальным образом были защищены ваши интересы, прежде всего в правовом ключе.

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1
Вы оставляете свою заявку на сайте
2
Первичное обсуждение проблемы
3
Личная встреча и заключение договора
4
Защита ваших правовых интересов
5
Наши специалисты решают Вашу проблему!
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Сотрудники "ЮК Правовед-Плюс"
Опря Владимир Леонидович
Опря Владимир Леонидович
Руководитель “ЮК Правовед-Плюс", практикующий юрист по гражданским и административным делам.
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Пилипенко Виктор Владимирович
Пилипенко Виктор Владимирович
Ведущий юрист по гражданским, административным делам, сопровождению сделок с недвижимостью и делами связанными с военным призывом.
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Иванов Рудольф Васильевич
Иванов Рудольф Васильевич
Ведущий юрист по пенсионным и военным делам.
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Гарбузов Дмитрий Сергеевич
Гарбузов Дмитрий Сергеевич
Ведущий юрист по гражданским, арбитражным делам, и сопровождению сделок с недвижимостью.
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Литвиченко Екатерина Николаевна
Литвиченко Екатерина Николаевна
Ведущий юрист по гражданским делам, земельным и арбитражным спорам и вопросами связанными с Банкротством физических лиц.
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Овчинникова Юлия Леонидовна
Овчинникова Юлия Леонидовна
Ведущий юрист по миграционным и семейным делам
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Бобров Сергей Алексеевич
Бобров Сергей Алексеевич
Внештатный сотрудник, адвокат по уголовным делам.
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Судебный участок мирового судьи № 150

Судья: Шалгинова М.В.

Дело № 05-0477/150/2020

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию для представления его интересов по административному правонарушению, для не лишения его управления транспортными средствами, и применения к нему наказания в виде штрафа.

Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.

Дело выиграно!
Представитель в суде:
Опря Владимир Леонидович.

Преображенский районный суд

Судья: Смолова Н.Л.

Дело № 2-6411/19

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию об обязании включить в стаж дающий право на досрочную пенсию периоды обучения, назначить досрочную пенсию по старости, о взыскании судебных расходов.

Решение: Дело частично выиграно. Получено положительное решение.

Дело выиграно!
Представитель в суде:
Иванов Рудольф Васильевич.

Лефортовский районный суд

Судья: Воробьева С.Е.

Дело № 02-0264/2020

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию о признании права на назначение страховой пенсии по старости.

Решение: Дело частично выиграно. Получено положительное решение.

Дело выиграно!
Представитель в суде:
Иванов Рудольф Васильевич.

Арбитражный суд г. Москвы

Судья: Игнатов Е.С.

Дело А40-167967/2019

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию для Банкротства физического лица и списанию долгов.

Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.

Дело выиграно!
Представитель в суде:
Литвиченко Екатерина Николаевна.

Арбитражный суд г. Москвы

Судья: Полуэктова Ф.Ф.

Дело А40-12680-16-177-28Ф.

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию для Банкротства физического лица и списанию долгов.

Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.

Дело выиграно!
Представитель в суде:
Литвиченко Екатерина Николаевна.
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В разделе "Контакты" указаны адреса мест встреч с юристами «ЮК Правовед-Плюс» в Москве и Московской области, по которым мы выезжаем к клиентами, для проведения очных консультаций и заключения договоров на оказание юридической помощи, поэтому предварительная запись, обязательна, что бы мы смогли сориентировать Вас по документам, которые нужны для первичной консультации, и согласованию удобного для Вас времени.

С Уважением генеральный директор ООО "Правовед-Плюс", Опря В.Л..

Головной офис:

Россия, г. Москва, м. Новослободская, м. Менделеевская, ул. Сущевская, 21, офис 207.

Работаем без выходных с 8:00 до 22:00
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