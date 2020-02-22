По закону и всерьез, мы решаем Ваш вопрос!
Наша задача – грамотная правовая помощь любому клиенту!
Наше кредо – честность, открытость, взаимопонимание с клиентом.
5
лет
Минимальный стаж работы наших сотрудников
более
900
Более 900 довольных клиентов нашей компании
более
350
Более 350 успешно завершённых процессов
Как мы работаем
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1.Вы оставляете свою заявку или звонок
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2.Первичное обсуждение проблемы
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3.Личная встреча и заключение договора
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4.Защита ваших правовых интересов
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5.Наши специалисты решают Вашу проблему!
Юридическая консультация Москва и МО
Руководительский состав «Правовед-Плюс»
Почему нам доверяют
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Высокое качество услугНаши специалисты имеют высшее образование и огромный опыт работы, что позщзволяет эффективно решать задачи различной сложности
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Гарантия результатаМы оказываем качественные услуги и доводим Вашу проблему до логического завершения
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ЭкономияГибкая система ценообразования позволяет оказывать квалифицированную юридическую помощь всем обратившимся
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Финансовая ответственностьГарантируем возврат денег в случае расторжения договора
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Скорость обслуживанияПредоставляем профессиональную консультацию специалиста в течении 30 минут
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Полная кониденциальностьГарантируем безопасность и сохранность полученной информауии
Блог
Портфолио
Судья: Кочнева А.Н.
Дело № 2-2955/2019
Представитель в суде: Гарбузов Д.С.
Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию о признании утратившим право пользования жилым помещениям, снятии с регистрационного учета.
Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.
Судья: Теркулов Х.А.
Дело № 02-3397/2019
Представитель в суде: Опря В.Л.
Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию для раздела совместно нажитого имущества.
Решение: Дело частично выиграно. Получено положительное решение.
Судья: Лебедев Е.В.
Дело № 02-3537/2019
Представитель в суде: Пилипенко В.В.
Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию о разделе совместно нажитого имущества.
Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.
Судья: Муссакаев Х.И.
Дело № 02-6701/2019
Представитель в суде: Иванов Р.В.
Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию об обязании назначить досрочную пенсию по старости.
Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.
Судья: Клочков М.А..
Дело № 02-3439/19
Представитель в суде: Иванов Р.В.
Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию о включении периодов работы в специальный стаж и установлении пенсии.
Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.
Судья: Ланина Л.Е.
Дело № 02-5487/2019
Представитель в суде: Иванов Р.В.
Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию об обязании назначения пенсии по потери кормильца.
Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.
Судья: Адаманова Э.В.
Дело № 2-3549/2019
Представитель в суде: Литвиченко Е.Н.
Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию об установлении платы за пользование сервитутом.
Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.
Судья: Побединская М.А.
Дело № 2-1440/2019
Представитель в суде: Литвиченко Е.Н.
Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию об установлении границ земельного участка.
Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.
Судья: Конатыгина Ю.А.
Дело № 2-3781/2019
Представитель в суде: Иванов Р.В.
Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию о признании не законным решения ПФР № 6 г. Москвы и Московской области, и включении периодов работы в стаж, дающие право на досрочное назначение страховой пенсии и назначении пенсии.
Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.
Судья: Кененов А.А.
Дело № 02-5502/2019
Представитель в суде: Иванов Р.В.
Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию об обязании назначить ему досрочную страховую пенсию по старости.
Решение: Дело частично выиграно. Получено положительное решение.
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г. Москва, м. Новослободская, Менделеевская, ул. Сущевская, 21, 3 этаж - офис 12.
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