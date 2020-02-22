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По закону и всерьез, мы решаем Ваш вопрос!

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Наша задача – грамотная правовая помощь любому клиенту!

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Наше кредо – честность, открытость, взаимопонимание с клиентом.

5
лет

Минимальный стаж работы наших сотрудников

более
900

Более 900 довольных клиентов нашей компании

более
350

Более 350 успешно завершённых процессов

Как мы работаем

  • 1.
    Вы оставляете свою заявку или звонок
  • 2.
    Первичное обсуждение проблемы
  • 3.
    Личная встреча и заключение договора
  • 4.
    Защита ваших правовых интересов
  • 5.
    Наши специалисты решают Вашу проблему!

Юридическая консультация Москва и МО

Руководительский состав «Правовед-Плюс»

Опря Владимир Леонидович
Опря Владимир Леонидович
Учредитель и Генеральный директор "ООО Правовед-Плюс".
Практикующий юрист в области семейного, жилищного, наследственного, административного права и судопроизводства.
Пилипенко Виктор Владимирович
Пилипенко Виктор Владимирович
Ведущий юрист ЮК "Правовед-Плюс", по договорной работе.
Практикующий юрист в области, семейного, жилищного права и споров связанных с административными правонарушениями.
Иванов Рудольф Васильевич
Иванов Рудольф Васильевич
Ведущий юрист ЮК "Правовед-Плюс", по пенсионным и военным делам.
Практикующий юрист в области военного и пенсионного права.
Гарбузов Дмитрий Сергеевич
Гарбузов Дмитрий Сергеевич
Ведущий юрист ЮК "Правовед-Плюс", семейным и трудовым спорам.
Практикующий юрист в области семейного, трудового, наследственного права, арбитражных и земельных споров.
Литвиченко Екатерина Николаевна
Литвиченко Екатерина Николаевна
Ведущий юрист ЮК "Правовед-Плюс", по земельным и арбитражным спорам.
Практикующий юрист в области земельного, наследственного права, и арбитражных споров.
Бобров Сергей Алексеевич
Бобров Сергей Алексеевич
Адвокат коллегии Московской Коллегии адвокатов
Внештатный сотрудник "Правовед-Плюс" по уголовным делам.

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Почему нам доверяют

  • Высокое качество услуг
    Наши специалисты имеют высшее образование и огромный опыт работы, что позщзволяет эффективно решать задачи различной сложности
  • Гарантия результата
    Мы оказываем качественные услуги и доводим Вашу проблему до логического завершения
  • Экономия
    Гибкая система ценообразования позволяет оказывать квалифицированную юридическую помощь всем обратившимся
  • Финансовая ответственность
    Гарантируем возврат денег в случае расторжения договора
  • Скорость обслуживания
    Предоставляем профессиональную консультацию специалиста в течении 30 минут
  • Полная кониденциальность
    Гарантируем безопасность и сохранность полученной информауии

Блог

Как списать коммунальные долги по закону ?!
22.02.2020
Какие долги не списываются в процедуре банкротства физического лица ?!
20.02.2020
Как правильно закрыть ИП ?!
18.02.2020
Как пенсионеру подтвердить иждивение с целью повышения пенсии ?!
15.02.2020
Мнение ребенка при разводе, с кем из родителей он останется ?!
13.02.2020
Какое имущество не получится разделить между супругами после развода ?!
11.02.2020
Возврат госпошлины при отказе от иска.
09.02.2020
Порядок возврата процентов по кредитам.
06.02.2020
В каких случаях работник может уволиться без отработки ?!
04.02.2020
Как обменять подарочный сертификат на деньги ?!
01.02.2020
Электронная трудовая книжка (ЭТК).
30.01.2020
Что грозит за поддельный больничный лист ?!
28.01.2020
В России, детские пособия будут платить до 7 (семи) лет.
25.01.2020
Когда начнут выдавать маткапитал на первого ребенка ?!
23.01.2020
Позиция Верховного суда, долги бизнесменов можно взыскивать с их жен и детей.
21.01.2020
Что такое Всеобщее декларирование: с какого числа введут в России. Кто будет декларировать доходы ?!
18.01.2020
Как платить кредит после развода ?! Позиция Верховного суда.
16.01.2020
Основные способы передать имущество по наследству, какой из них лучше ?!
14.01.2020
Как подать на алименты, если отцовство не установлено ?!
12.01.2020
Особенности заключения соглашения об уплате алиментов.
11.01.2020
Права зарегистрированного (прописанного) в квартире и чего бояться собственнику ?!
24.12.2019
Лица, имеющие право на выплаты в случае смерти на производстве ?!
21.12.2019
Как можно вернуть навязанную банком страховку ?!
19.12.2019
Раздел долей в ООО между бывшими супругами.
17.12.2019
Скрытая аудиозапись в качестве доказательства в гражданском процессе.
15.12.2019
Как часто и зачем нужно проверять свою кредитную историю ?!
12.12.2019
Права дольщиков до принятия квартиры от застройщика.
10.12.2019
Социальная пенсия, кому и как она назначается ?!
07.12.2019
Срочная пенсионная выплата, её отличие от накопительной пенсии, и как получить два вида выплат ?!
05.12.2019
Какие меры соцподдержки предоставляются вдовам ветеранов боевых действий ?!
03.12.2019
Мировое соглашение в суде, при разделе совместно нажитого имущества.
01.12.2019
Как подавать жалобу на интернет-магазин ?!
28.11.2019
Кто по закону имеет право на получение жилья вне очереди ?!
26.11.2019
Как назначается пенсия ветеранам боевых действий ?!
24.11.2019
Что нужно, чтобы оспорить завещание через суд и получить наследство ?!
22.11.2019
Срок исковой давности при разделе имущества супругов.
19.11.2019
Как продать ипотечную квартиру ?!
16.11.2019
Работодатель не отдает трудовую книжку. Что делать ?!
14.11.2019
Как увеличить размер алиментов ?!
12.11.2019
Что будет если не платить за капремонт ?!
10.11.2019

Портфолио

Гагаринский районный суд
Гарбузов Д.С.

Гарбузов Д.С.

Судья: Кочнева А.Н.
Дело № 2-2955/2019

Представитель в суде: Гарбузов Д.С.

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию о признании утратившим право пользования жилым помещениям, снятии с регистрационного учета.

Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.

Солнечногорский городской суд МО
Опря В.Л.

Опря В.Л.

Судья: Теркулов Х.А.
Дело № 02-3397/2019

Представитель в суде: Опря В.Л.

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию для раздела совместно нажитого имущества.

Решение: Дело частично выиграно. Получено положительное решение.

02-35372019-1
02-35372019-2
02-35372019-3
02-35372019-4
Домодедовский городской суд

Пилипенко В.В.

Судья: Лебедев Е.В.
Дело № 02-3537/2019

Представитель в суде: Пилипенко В.В.

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию о разделе совместно нажитого имущества.

Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.

02-35372019-1
02-35372019-2
02-35372019-3
02-35372019-4
Симоновский районный суд
Иванов Р.В.

Иванов Р.В.

Судья: Муссакаев Х.И.
Дело № 02-6701/2019

Представитель в суде: Иванов Р.В.

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию об обязании назначить досрочную пенсию по старости.

Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.

Хорошевский районный суд
Иванов Р.В.

Иванов Р.В.

Судья: Клочков М.А..
Дело № 02-3439/19

Представитель в суде: Иванов Р.В.

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию о включении периодов работы в специальный стаж и установлении пенсии.

Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.

Хорошевский районный суд
Иванов Р.В.

Иванов Р.В.

Судья: Ланина Л.Е.
Дело № 02-5487/2019

Представитель в суде: Иванов Р.В.

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию об обязании назначения пенсии по потери кормильца.

Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.

Щелковский городской суд

Литвиченко Е.Н.

Судья: Адаманова Э.В.
Дело № 2-3549/2019

Представитель в суде: Литвиченко Е.Н.

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию об установлении платы за пользование сервитутом.

Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.

 

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Видновский городской суд

Литвиченко Е.Н.

Судья: Побединская М.А.
Дело № 2-1440/2019

Представитель в суде: Литвиченко Е.Н.

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию об установлении границ земельного участка.

Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.

 

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Мытищинский городской суд
Иванов Р.В.

Иванов Р.В.

Судья: Конатыгина Ю.А.
Дело № 2-3781/2019

Представитель в суде: Иванов Р.В.

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию о признании не законным решения ПФР № 6 г. Москвы и Московской области, и включении периодов работы в стаж, дающие право на досрочное назначение страховой пенсии и назначении пенсии.

Решение: Дело выиграно. Получено положительное решение.

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2-37812019-6
Люблинский районный суд
Иванов Р.В.

Иванов Р.В.

Судья: Кененов А.А.
Дело № 02-5502/2019

Представитель в суде: Иванов Р.В.

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию об обязании назначить ему досрочную страховую пенсию по старости.

Решение: Дело частично выиграно. Получено положительное решение.

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