Люблинский районный суд

Судья: Кененов А.А.

Дело № 02-5502/2019

Представитель в суде: Иванов Р.В.

Информация по делу: Клиент обратился в нашу компанию об обязании назначить ему досрочную страховую пенсию по старости.

Решение: Дело частично выиграно. Получено положительное решение.